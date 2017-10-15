الرياشي يكشف سبب الخلاف مع “التيار”

أشار وزير ​الاعلام​ ملحم رياشي في حديث إذاعي إلى أنه “وبعد سنتين من انهيار الدولة أتى رئيس جمهورية ل​لبنان​ نتيجة المصالحة ​المسيحية​- المسيحية والشراكة المسيحية والاسلامية”، قائلاً “إننا قدمنا أسماء جديدة الى ​التشكيلات القضائية​ لم يأخذ بها من هنا كان الإشكال”.

وأوضح أنه “ورغم الاختلاف الكبير بين التيار والقوات ورغم حجمه إلا أنه لن يصل إلى الخلاف ورؤيتنا للبنان موحدة والاختلافات طبيعية لأننا حلفاء ولسنا اتباعا”، لافتا إلى أن “المصالحة أنتجت أمور استراتيجية أبرزها مصالحة بين “التيار و”القوات”، كما ورئيس جمهورية وأخيرا انتجت المصالحة توازن وشراكة حقيقية بين المسيحيين والمسلمين واعادة المسيحية الى السلطة في لبنان وقد بات حجمها أكبر من “التيار” و”القوات”، مضيفا: “هناك اختلاف في مقاربة ادارة الحكم وهذا يظهر في الممارسة”.

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