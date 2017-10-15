3 فصائل مسلحة تطلب الانضمام لاتفاق وقف اطلاق النار

وجاء في بيان للمركز الروسي، أن “ممثلي “جيش الإسلام” و”أكناف بيت المقدس” و”جيش الأبابيل”، الناشطة في ضواحي دمشق الجنوبية، وقعوا طلبا بالانضمام إلى نظام وقف العمليات القتالية”.

وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تحدث، مؤخراً، عن تحسن الوضع في البلاد، مؤكداً أن ممثلو منطقة خفض التصعيد الجنوبية طلبوا من الجانب الروسي تقديم المساعدة في قطع دابر دعم الإرهابيين في هذه المنطقة من قبل الدول الأجنبية.

وذكر المركز، عن توقيع اتفاقيات الانضمام إلى نظام وقف إطلاق النار مع 4 بلدات سورية، 3 منها في محافظة حماة، والرابعة في حمص، وقام المركز الروسي بعمليتين إنسانيتين، حيث نقل طنين من المساعدات الغذائية إلى محافظة القنيطرة السورية. كما تم تقديم المساعدات الطبية لأكثر من 100 شخص، بينهم 12 طفلا. وتم كذلك تقديم العلاج الطبي لـ71 شخصا بمستشفى حلب العسكري.