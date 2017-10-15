الجربا في روسيا.. يريد كرسياً في أستانا؟

أشاد “أحمد الجربا” رئيس “تيار الغد المعارض” بالدور الروسي خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” في موسكو.

وأشار “الجربا” الذي يقود فصيلاً عسكرياً (قوات النخبة) متحالفا مع قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا إلى اتفاق مناطق خفض التوتر والذي «ساعد في حقن الكثير من الدماء»، مؤكداً ضرورة «التعاون مع موسكو من أجل وقف الحرب وإيجاد حل سياسي عادل للأزمة السورية» معرباً عن أمله بمواصلة النقاش مع روسيا حول ملفي المعتقلين والوضع الإنساني وهي ملفات يتم نقاشها في أستانا التي يغيب عنها “الجربا”.

فيما قال وزير الخارجية الروسية “سيرغي لافروف” بأن «موسكو تسعى نحو دفع عملية الحوار والمصالحة بين السوريين إلى الأمام»، ولفت لأهمية زيارة الوفد المعارض «كونها تأتي في سياق متابعة عملية آستانة، والاستعدادات للجولة المقبلة من مفاوضات جنيف، التي من المتوقع أن تعقد قريباً».

يذكر أن أحمد الجربا وقواته ليسوا جزءاً من مباحثات أستانا، مادفع بعض المراقبين للقول إنه ذاهب للبحث عن كرسي في المباحثات.

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