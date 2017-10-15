طهران تغلق معابرها مع “إقليم كردستان”

أغلقت السلطات الإيرانية، الأحد، المعابر البرية المشتركة مع إقليم كردستان العراق، في أحدث خطوة تتخذها طهران ضد أربيل التي وصل إليها القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ونقلت مصادر إعلامية عن مدير المعابر الحدودية في الإقليم علي توفيق إن الجانب الايراني أغلق معبر “برويز خان” الذي يربط مدينة السلميانية بالأراضي الإيرانية.

وأضافت أن معبري “باشا ماغ” و”الحاح عمران” اللذين يربطان الإقليم بإيران أغلقا أيضا من قبل طهران.

هذا، وكانت طهران أعلنت بعيد استفتاء كردستان إغلاق الحدود البرية والجوية مع الإقليم، قبل أن تتراجع في وقت لاحق، لكنها أبقت على تعليق الرحلات الجوية من كردستان وإليه.

وتتخوف إيران من أن يؤدي الاستفتاء الذي أيده غالبية أكراد العراق إلى امتداد النزعة الانفصالية إلى الأكراد الذين يعيشون فيها.

وفي سياق آخر، ذكرت مصادر كردية أن قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وصل إلى كردستان العراق.

وأشارت المصادر إلى أن سليماني سيحبث مع القادة الأكراد سبل حل الأزمة التي خلّفها الاستفتاء بين أربيل وبغداد، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

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