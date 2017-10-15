“إنجاز كبير” لـ”السومة”

بلغ السوري عمر السومة هدفه المئة مع فريقه الأهلي بالدوري السعودي لكرة القدم، عقب تسجيله هدفين في شباك الشباب، السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وانتهت المبارة، التي أجريت ضمن المرحلة السادسة من الدوري السعودي، بتفوق الأهلي على مضيفه الشباب 5-2.

وسجل للأهلي السوري عمر السومة (3 و11) ومعتز هوساوي (23) وحسين المقهوي (61) والبرازيلي ليوناردو سوزا (84 من ركلة جزاء)، وللشباب خالد كعبي (8) والعراقي سعد عبدالأمير (86).

هذا الفوز، منح الأهلي الصدارة مؤقتا، حيث رفع رصيده إلى 13 نقاط متقدما بفارق الأهداف على الباطن والفيصلي والهلال الذي لديه مباراة مؤجلة، في حين بقي الشباب تاسعا برصيد 6 نقاط.

وحسم الفيصلي ديربي المجمعة لصالحه إثر فوزه على جاره الفيحاء 2-1 على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية.

وسجل للفيصلي الترينيدادي خالم هايلاند (41) ومحمد أبو سبعان (59)، وللفيحاء التشيلي روني فيرنانديز (90).

ورفع الفيصلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث فيما بقي الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.

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