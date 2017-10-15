الجوزو: “نحن مهددون بحرب عالمية”

15 أكتوبر, 2017 - 1:14 مساءً المصدر: وكالات
الجوزو: “نحن مهددون بحرب عالمية”

أكد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، أن “طبول الحرب تدق في كل مكان، والعالم كله يتعرض للتهديد بالخراب والدمار، والانسانية كلها في خطر”.

وقال الجوزو: “نحن اليوم مهددون بحرب عالمية، حرب بين الكبار بعدما استغلها صغار النفوس الذين إختبأوا وراء الدين ووراء الاسلام، والدين والاسلام منهم براء.

وأضاف: “عدد المجرمين ورؤساء العصابات التي ظهرت في العراق وايران ولبنان وسوريا فاقت جميع المجرمين في العالم، أصبحنا نصدر الاجرام والجريمة، وأصبحت بلادنا رمزا للظلم والطغيان والفساد على جميع المستويات”.

وتابع: “أصبح الاسلام متهما بالارهاب، وأصبحت المعارك السياسية تدار في بلادنا تحت شعار محاربة الارهاب”.

المصدر: وكالات
15 أكتوبر, 2017

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