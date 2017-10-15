“حماة الديار” في مقام السيد عباس الموسوي

قام وفد من حركة حماة الديار يتقدمه رئيسها السيد رالف شمالي ومشاركة السيدة ريتا توما والعميد علي يونس، بجولة في منطقة البقاع تعتبر مقدمة لجولات أكبر مستقبلاً.

وزار الوفد بداية منزل السيد ربيع حسن ثم جال الأعضاء في مقام الأمين العام السابق لحزب الله السيد الشهيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيث وعاينوا السيارة التي اغتالته فيها إسرائيل بغارة جوية عام ١٩٩٢.

كذلك جال الوفد بصحبة السيد ربيع حسن على جبانتي النبي شيث وبلدة علي النهري قضاء زحلة ووقفوا دقيقة صمت على اضرحة شهداء حزب الله في سوريا.

واختتمت الجولة في منزل السيد عباس الفوعاني “أبو الفضل” الذي اولمَ على شرف الحاضرين.



وعبر السيد الشمالي عن سعادته في الجولة والحضور في ضيافة أبناء منطقة عزيزة قدمت الغالي والنفيس لأجل كرامة لبنان ولا زالت تناضل لصون الحدود وقطع دابر الحرمان عنها.