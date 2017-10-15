أبي خليل: “نحن من أعدنا لإدارة المناقصات بريقها”

قال ​وزير الطاقة​ ​سيزار أبي خليل​ في كلمة له خلال افتتاح المحول الجديد في معمل الكهرباء في ​رشما، “نجدد التزامنا تأمين الكهرباء للبنانيين بأسرع وقت بأقل كلفة”، مشيراإالى أنه “وفي موضوع ​بواخر الكهرباء​ طلبوا منا الذهاب إلى إدارة المناقصات ونحن من تحدث مع ​التفتيش المركزي​ وأكد لنا أنه ولا أي مرة في تاريخ ​الجمهورية​ إدارة عامة تذهب إلى إدارة المناقصات”.

وأضاف “إننا من نحارب الفساد في البلد ونحن من أعدنا لإدارة المناقصات بريقها”، لافتا الى أن “معالم ​دير عمار​، ​الذوق​ والجية و​السدود​ الستة ومحطات التحويل كل هذا عمل في عهد وزير الطاقة آنذاك ​جبران باسيل​”.

وأضاف: “منطقة عالية كانت محرومة والمشاريع فيها وضعت على المستوى الخدماتي الذي يليق بها وجزء كبير من موازنة ​وزارة الطاقة​ تركز في المناطق التي هي بحاجة لها وتحديدا في عالية و​الشوف​ والمناطق أخرى”.

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