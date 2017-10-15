أبي خليل: “نحن من أعدنا لإدارة المناقصات بريقها”

قال وزير الطاقة سيزار أبي خليل في كلمة له خلال افتتاح المحول الجديد في معمل الكهرباء في رشما، “نجدد التزامنا تأمين الكهرباء للبنانيين بأسرع وقت بأقل كلفة”، مشيراإالى أنه “وفي موضوع بواخر الكهرباء طلبوا منا الذهاب إلى إدارة المناقصات ونحن من تحدث مع التفتيش المركزي وأكد لنا أنه ولا أي مرة في تاريخ الجمهورية إدارة عامة تذهب إلى إدارة المناقصات”.
وأضاف “إننا من نحارب الفساد في البلد ونحن من أعدنا لإدارة المناقصات بريقها”، لافتا الى أن “معالم دير عمار، الذوق والجية والسدود الستة ومحطات التحويل كل هذا عمل في عهد وزير الطاقة آنذاك جبران باسيل”.
وأضاف: “منطقة عالية كانت محرومة والمشاريع فيها وضعت على المستوى الخدماتي الذي يليق بها وجزء كبير من موازنة وزارة الطاقة تركز في المناطق التي هي بحاجة لها وتحديدا في عالية والشوف والمناطق أخرى”.