هل ستغني شيرين في السعودية؟

بعد الضجة الواسعة التي أحدثها.. طلبت الهيئة العامة للترفيه في السعودية الجهة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبدالوهاب في الرياض الغاءه، بسبب عدم التقدم بطلب الترخيص لهذا النوع من الفعاليات.

وأعلنت الهيئة إلغاء الحفل الخيري الذي كانت ستقيمه الفنانة شيرين عبد الوهاب في المملكة لدعم الأطفال مرضى السرطان.

وقالت في بيان “تود الهيئة العامة للترفيه التنويه إلى أنه تم توجيه الجهة المنظمة بإلغاء الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب المزمع إقامته نهاية شهر تشرين الجاري ضمن حملة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال مرضى السرطان”.

وأوضحت الهيئة أن إلغاء الحفل جاء “لعدم تقدم منظم الفعالية بطلب الترخيص لهذا النوع من الفعاليات.”

ودعت الهيئة جميع الجهات والشركات الراغبة في تنظيم مثل هذه الفعاليات للتواصل معها واستخراج التراخيص اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

