فيسبوك وتطوير الميزات الأكثر إزعاجا!

تسعى فيسبوك على جعل الميزة الأقل شعبية أكثر إزعاجا، في محاولة منها لزيادة أعداد المستخدمين.

وتعمل الشبكة الاجتماعية على فتح ميزة القصص للصفحات، ما يعني أن الشركات والمؤسسات ستحصل على طريقة جديدة لنشر الإعلانات، والمحتوى المميز بالعلامات التجارية.

ويذكر أن ميزة القصص التي طرحتها فيسبوك هذا العام، لم تحقق الانتشار المطلوب، على الرغم من وجودها في الجزء العلوي من صفحة فيسبوك الاعتيادية.

والغريب في الأمر، أن ميزة نشر القصص تحقق انتشارا واسعا على منصات عملاق المواقع الاجتماعية الأخرى.

ويذكر أن كلا من قصص انستغرام وواتس آب، تحقق 250 مليون مستخدم يوميا. وفي الوقت نفسه، يحقق تطبيق سناب شات، الذي طرح هذه الميزة لأول مرة، 170 مليون مستخدم يوميا.

ولم تكشف الشركة بعد عن عدد مستخدمي قصص فيسبوك.

وصُممت مشاركات القصص لتكون ممتعة وسهلة الاستخدام، مع وجود العديد من الفلاتر والأقنعة الافتراضية، بحيث تختفي القصة بعد 24 ساعة.

وتأمل فيسبوك أن تساهم عملية إتاحة القصص للشركات والمنظمات والعلامات التجارية والشخصيات العامة، من أجل نشر الإعلانات، في انتعاش قصص الشبكة الاجتماعية وتحقيقها النجاح المطلوب.

وسيتم طرح الميزة في إصدارات أندرويد وios، خلال الشهر المقبل.

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