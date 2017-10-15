المشنوق ينتقد سلوك باسيل!!

واعتذر المشنوق “من مصر، بما أمثل ومن أمثل، حكومة وقيادة وشعبا، على تصويت لبنان ضد مرشحها في الاونيسكو لصالح مرشح قطر في حال ثبت هذا الأمر”.

ورأى المشنوق أن “سياسة النأي بالنفس التي كانت أحد بنود التسوية الرئاسية، قد تعرضت لضربات في الفترة الأخيرة، إن على صعيد زيارة عدد من الوزراء إلى سوريا ومشاركتهم في معرض دمشق الدولي، أو في لقاء نيويورك بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير خارجية سوريا وليد المعلم، الذي لم يكن منسقا مع رئيس الحكومة، كما تنص بنود التسوية”.

واعترف وزير الداخلية بأن “نتائج الحكومة الإئتلافية ليست ممتازة، لكن هناك إمكانية جدية لإنجاز مشاريع، إن على صعيد بيروت أو على صعيد لبنان، بطريقة معقولة، وتحويلها إلى التنفيذ”.

ورفض المشنوق “الكلام عن إحباط في بيروت، لأن بيروت مدينة عظيمة باعتراف كل العالم وهي جزء أساسي في بناء الدولة وأثبتت التجربة أن كل مرة كان يحتل فيها بيروتي ومقاصدي خصوصا، مركزا قياديا، كان يثبت قدرة كبيرة على تحمل المسؤولية، لما يتمتع به من جدية وخبرة”.

وردا على ما جاء في كلمة رئيس الجمعية رد المشنوق بأنه “خلال أربعة أشهر ستكون لبيروت 18 ساعة تغذية كهربائية يوميا، وستكون 24 ساعة بعد ستة أشهر بدءا من أول تشرين الثاني المقبل، أما المياه فتحتاج إلى عامين ريثما تصل من سد بسري إلى بيروت”.