استشهاد جنرال من الحرس الثوري الإيراني في سوريا

قال الحرس الثوري الإيراني إن اللواء عبد الله خسروي، قائد كتيبة “فاتحين”، ارتقى في سوريا، وذلك في المعارك الدائرة هناك.

ونعت وكالة أنباء تابعة للحرس الثوري، خسروي، في حين قالت حسابات مؤيدة لتنظيم “داعش”، إنه “قتل في معارك في ريف حمص الشرقي وسط سوريا”.

وذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية أن “عبدالله خسروي” من مدينة آراك مركز المحافظة المركزية، كان يتولى قيادة كتيبة “الفاتحين” في الدفاع عن المراقد في سوريا.

يذكر أنه، وفي شهر آب/أغسطس الماضي وحده، ارتقى أكثر من 5 قياديين في الحرس الثوري في سوريا، وكان من أبرزهم اللواء مصطفى خوش محمدي، الذي ارتقى في قصف أمريكي قرب الحدود السورية العراقية، والقيادي محمد تاج والعقيد مرتضى حسين بور شلماني.

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