نجوى كرم حورية لوس أنجلوس

أشرقت شمس الأغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم في “بفيرلي هيلز” بولاية كاليفورنيا الأمريكية ، حيث أحيت إحتفالاً عريقاً وسط أجواء تطفو عليها الموسيقى وإيقاعات الطبول، كما أشعلت الأجواء الأمريكية بدبكة لبنانية.

أعلنت الفنانة كرم قبل الحفل بأيام أن ريع الحفل كاملاً يذهب لدعم الطلاب المتفوقين الذين يدرسون في أمريكا.

مابرحت نجوى كرم إلا أن تكون ساطعة في إطلالتها الذهبية من توقيع المصمم نيكولا جبران حيث أضفت بريقاً في فستانها فكان عنصر المفاجأة بارزاً حيث تظهر أمام جمهورها كما لو أنها للمرة الأولى !

و إنتقت نجوي فستاناً ذهبي اللون على شكل “حورية البحر mermaid”، بدت فيه بمنتهى الجاذبية والرشاقة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

