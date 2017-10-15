السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان

أكد مندوب المملكة العربية السعودية، التزام بلاده بمواصلة الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوها بأهمية التعاون بين الدول مع مراعاة اختلاف الثقافات والأديان بين الأمم.

وقال السكرتير الأول لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز العاصم، خلال المناقشة العامة لبند تعزيز حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة: “حرصت المملكة على تعزيز واستمرار التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال مذكرة التفاهم التي أبرمتها السعودية مع المفوضية، وكذلك البرامج التي تم تنفيذها بالتعاون مع المفوضية التي تهدف إلى تطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها”.

وتابع العاصم: “بلادنا أبرمت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، بشأن تدريب خبراء متعاونين في مجال حقوق الإنسان لتعزيز بناء قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بآليات الأمم المتحدة في إطار برنامج الأمم المتحدة للموظفين الناشئين”.

وأشار إلى أن “المرأة السعودية حققت الكثير من المكتسبات أخيراً مع الحفاظ على هويتها وتميزها كنتيجة مباشرة لتنفيذ هذه السياسات”.

وأضاف العاصم: “المملكة تولي اهتماماً بالغاً بالأسرة فهي الحاضنة الأساسية للطفل، وأحد أهم محاور التنمية المستدامة، وعلى المستوى الوطني هناك تشريعات عدة لحماية الطفل، والحد من وقوع العنف والاستغلال ضد النساء والأطفال”.

ونوه العاصم بأن المملكة قامت بالتعاون مع بعض الجهات الدولية في إعداد وتنفيذ سلسلة من البرامج الوقائية والتثقيفية في مجال حماية الطفل، لافتا إلى أن هذه البرامج تأتي ضمن “مشروع مشترك بين اللجنة الوطنية للطفولة ومنظمة اليونيسيف”، حيث تقوم المملكة بدعمه بمبلغ 750 ألف دولار.

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