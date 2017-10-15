هايلي: لا تسمحوا لإيران بأن تصبح كوريا شمالية ثانية

حذرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، اليوم الأحد، من السماح لإيران بأن تكون كوريا شمالية أخرى.

وقالت هيلي في لقاء مع قناة “إن.بي.سي” الأمريكية: “السبب في أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الاتفاق النووي مع إيران هو تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي، وما نقوله الآن فيما يتعلق بإيران، هو لا تسمحوا لها بأن تكون كوريا الشمالية المقبلة”.

وأشارت هايلي في حديثها إلى أن واشنطن تتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، مضيفة أن إدارة ترامب تريد إيجاد رد “مناسب” لتصرفات طهران على المسرح العالمي.

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