الغربان “عمال نظافة” في شوارع هولندا!

ابتكرت شركة هولندية طريقة جديدة لتنظيف شوارع المدن من أعقاب السجائر المرمية على قارعة الطرقات، وذلك عبر تدريب الغربان للتعرف عليها والتقاطها.

وطورت الشركة الناشئة، Crowded Cities، فكرة تدريب الغربان على وضع أعقاب السجائر في جهاز ” Crowbar”، الذي يقوم بعملية المسح للتأكد من نجاح العملية، ومن ثم يعطي الغراب الغذاء كمكافأة.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم رمي حوالي 4.5 تريليون سيجارة سنويا، في جميع أنحاء العالم.

وذكرت الدراسة التي نُشرت في المجلة الدولية للبحوث والصحة العامة، أن أعقاب السجائر تعد شكلا من القمامة غير القابلة للتحلل البيولوجي، فهي تنتقل من الشوارع إلى المصارف والنهر، لتصل في نهاية المطاف إلى المحيط والشواطئ.

وتشكل أعقاب السجائر خطرا على بعض الحيوانات البحرية.

واستلهم مؤسسو شركة Crowded Cities، والمصممان روبن فان دير فليوتن وبوب سبيكمان، هذه الفكرة من السيد جوشوا كلاين، الذي يدرب الغربان على جمع القطع النقدية.

وصمم الباحثان نظاما خاصا لتدريب الغربان على التقاط أعقاب السجائر، حيث يعمل على أساس جلب الغراب لعقب السجائر، وإسقاطه في قمع مخصص ضمن الجهاز من أجل فحصه.

وتقوم الكاميرا المطورة بالتعرف على العقب، ومن ثم يُطلق الجهاز قطعة من الطعام كمكافأة للغراب.

وتقول الشركة إنها تعمل حاليا على تجميع أجزاء الجهاز المبتكر، لتنتقل إلى الخطوة التالية المتمثلة باختباره مع الغربان.

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