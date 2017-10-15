HP تطلق Sprocket 2-in-1

قامت شركة HP بإطلاق كاميرا فورية جديدة تسمى Sprocket 2-in-1، وتقوم فكرة هذه الكاميرا على طابعة الصور من HP الذي تم إطلاقها العام الماضي Sprocket printer، فهذه الكاميرا هي 2 في 1 تلتقط الصور وطبعها في نفس الوقت.

تقترن هذه الكاميرا بالهاتف عن طريق البلوتوث، بحيث يمكن للمستخدمين تحرير الصور قبل طباعتها، كما يمكنك إضافة كلمات بالإضافة إلى بعض الفلاتر على الصورة، من خلال التطبيق الخاص بها.

كما تقول HP بأن ميزة “Relive Memories” تتيح للمستخدمين فحص الطابعة باستخدام هواتفهم ثم مشاهدة جميع مقاطع الفيديو والصور التي تم التقاطها في تاريخ معين ومكان معين.

أطلقت HP أيضًا طابعة صور أكبر من طابعة Sprocket printer وتأتي بتكلفة أعلى منها بنسبة حوالي 30%، وتكلفتها 149.99$، أما بالنسبة للكاميرا الفورية Sprocket 2-in-1 فتكلفتها 159.99$، في حين ان منافسيها مثل كاميرا Polaroid Snap الفورية تكلفتها 99.99$، وكاميراPrynt تكلفتها 149.99$.

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