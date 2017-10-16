“أبو شهاب” عائد إلى باب الحارة.. من سيعود أيضاً؟

-ظهور شقيق توأم للإدعشري يعود من الغربة يفتح محل أقمشة في سوق ” الحميدية ” فيشتري بيت ” أبو ابراهيم ” ويصبح من عضوات الحارة.

-عودة العكيد ” أبو شهاب ” للحارة بعد غياب بمبرر أنه هرب من الإحتلال الفرنسي ليتبين أنه لم يمت .. سيؤدي الدور الممثل ” علاء قاسم ”.

-” أبو حاتم ” حي يرزق حيث يكون عند البدو يعالجونه لأنه فقد ذاكرته.

-هناك من سيخبر أن ” أبو حاتم ” حي يرزق بعد أن تعود ذاكرته وتقيم الحارة احتفالا.

-” أبو حاتم ” سيكره “أبو عصام ” بعد أن يعرف أنه كان السبب في زواج أخوه ” أبو حازم ” من زوجته.

-يتم الصلح بين ” أبو عصام ” و ” أبو حاتم ” بعد أن يخبره ‘ الشيخ عبد العليم ‘ أن الزواج كان ليرعى عائلته فقط.

-ظهور جاسوس جديد في حارة الضبع ويكون إمرأة.

– عودة المعارك بين رجال الغوطة والإحتلال الفرنساوي.

– مقتل ” أبو عصام ” على يد إمرأة ” عميلة ” لصالح الإحتلال الفرنسي وسيؤدي الدور الممثل ” عابد فهد”.

-زواج ” عصام ” من المحامية ” جولي ” وستنجب له الصبي ويفضلها على زوجاته.

-لطفية ستقتل الصبي بحجة أنه وقع على الدرج وذلك بسبب غيرتها من ” جولي ” فتكشف ويخنقها ” عصام ” ولكن تنقذ.

-عصام يصبح رئيس للسينما ويصبح غني.

– زواج معتز من ‘ سحر ‘ إبنة أبو حاتم الصغيرة بسبب أن ” سارة ” تظهر أنها لا تنجب.

– ” معتز ” سيكون زعيم رجال الغوطة وسيؤدي دور هذه المرة الممثل ” وائل شرف ”.

– سمعو يعود إلى طبيعته ويصبح معتز من أعز أصدقاءه ويلتحق برجال الغوطة.

– عودة الحصار لحارة الضبع بسبب مقتل الكومندان الذي يظهر بعد ذلك أنه ليس ميت.

– ” أبو دياب ” صديق الزبال ” أبو قاعود ” يعود ويتزوج من ” دلال ” إبنة ” أبو عصام ”.

– موت ” دلال ” حيث تقتل على يد زعيم حارة جديدة إنتقاما لابنته.

-مقتل ” أبو عصام ” على يد إمرأة عواينية.

-” بوران ” تنفصل عن ” سعيد ” حيث ترفع عليه الدعوة.

– ” سعيد ” يسرق أملاك ” أبو ظافر ” ويدخل إلى السجن.

– ” زواج سليم من ” ريحانة ” وستحصل مشاجرة بينه وبين قاعود.

– ” النمس ” يتزوج من ” نعمة ” إبنة أبو ظافر ” ويتولى إدارة أملاكهم.

– ” أبو الحكم ” يتزوج من ” فريال ” فيترك العمل عند ” أبو النار ” ويفتح مصلحة ثانية.

-مقتل ” أبو جودت ” ويأتي شخص مكانه يدعى ” أبو مأمون ”.

– ظهور إبن الداية ” أم زكي ” وزوجته حيث يرجع من فلسطين حيث تكون زوجته عواينية.

-ظهور حارة جديدة ويكون زعيمها والد زوجة إبن ” أم زكي.

– مقتل زوجة إبن الداية ” أم زكي ” على يد أحد وجهاء حارة الضبع بعد أن تسرق تماثيل من أرض أبو عصام.

-حصول معركة بين الحارة الجديدة وحارة الضبع وتقع دلال الضحية.

-ظهور ” بدر ” إبن ” أبو بدر ” حيث يفتح مصلحة جديدة هو والده وهي ” بيع الثياب ”.

– عودة مختار حارة الماوي ” أبو صياح ” ليظهر من جديد ، حيث ستعود حارة الماوي وتساند حارة الضبع.

.-عودة شخصية ” خاطر ” حيث سيؤدي الدور الممثل يحيى بيازي ”.

– عودة شخصية ” أبو ساطور ” والذي أدى الدور سابقا الممثل رامز عطا الله ”.

-عودة شخصية ” أبو مرزوق ” بعد إن تحسنت صحته.

والذي سيؤدي الدور الفنان ” محمد الشماط ”.

– عودة شخصية ” جميلة ” إلى المسلسل بعد أن تعمد الكاتب عدم ورودها وستنجب صبي لبشير.

-عودة شخصية ” زهرة ” وزوجها ” رياض ” حيث سيعودان من ” طرابلس ” ويسكنان في حارة جديدة؟