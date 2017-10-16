جنبلاط.. “ليس مرتاح” !

16 أكتوبر, 2017 - 9:09 صباحًا المصدر: السياسية الكويتية
جنبلاط.. “ليس مرتاح” !

كشفت مصادر لصحيفة “السياسة الكويتيّة”، أن رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط ليس مرتاحاً إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وما ستتركه من انعكاسات على لبنان، في ضوء سياسة التشدد التي بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتمادها تجاه إيران، ومع اشتداد التأزم السعودي الإيراني، بالنظر إلى تداعيات ذلك على الأوضاع في لبنان.

وذكرت المصادر أن هذا ما أبلغه جنبلاط إلى الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري في اللقاء الأخير بينهم، حيث ركز على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الاستقرار، خوفاً مما يحمله المستقبل للبنان.

كذلك، أفادت المصادر، أن جنبلاط لا يرى أنه من مصلحة لبنان الاستمرار في التهجم على السعودية والدول الخليجية.

المصدر: السياسية الكويتية
16 أكتوبر, 2017

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