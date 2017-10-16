عون أنجَز ملفّاته للقاء السفراء..

كشَفت مصادر ديبلوماسية مطّلعة لـ”الجمهورية” انّ “سفراء الدول الخمس الكبرى ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، سيَحضرون الى قصر بعبدا في الساعات المقبلة ملبّين دعوةَ رئيس الجمهورية، للتشاور في التطوّرات على الساحتين اللبنانية والمنطقة”.

وقالت هذه المصادر إنّ “فريق عمل عون أنجَز ملفّاته الى هذه اللقاءات، حيث يُتوقّع ان يشرَح رئيس الجمهورية للسفراء، بالإضافة الى ممثلي المنظمات الدولية الكبرى في وقتٍ لاحق، مضمونها، وخصوصاً ما يتصل بالأسباب والدوافع التي قادت إليه وما بلغه حجم النزوح على الأراضي اللبنانية، والنتائج السلبية التي ترتبت عليه على كلّ المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحّية، عدا عن المنافسة التي تسبَّبت بها اليد العاملة السورية في الأسواق اللبنانية”.

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