“صورهم عاريات”.. هكذا ابتزّهن عبر “إنستغرام”

صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي – شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

“بتاريخ 14/10/2017 وفي مدينة طرابلس، ونتيجة للتحريات والإستقصاءات المكثفة، تمكنت دورية من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المدعو: ع. س. (مواليد عام 1992، لبناني).

بالتحقيق معه اعترف بقيامه بالتعرف على العديد من الفتيات من بينهن قاصرات، وذلك من خلال إنشائه حسابا وهميا عبر تطبيق “Instagram” بإسم” Waelal.ahmad” ومن ثم يقوم بإيهامهن بحبه ويعدهنّ بالزواج، ثم يستحصل منهن على صور لهن عاريات وبوضع غير محتشم، ويعمد الى ابتزازهن مالياً، وتهديدهن بنشر الصور على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد تعرفت إليه بعض اللواتي وقعن ضحية أعماله، واتخذن بحقه صفة الإدعاء الشخصي.

إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق، كي لا يقعوا ضحية، ويتم استغلالهم من قبل الآخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات من خلال الاتصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية على الرقم 293293-01 لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.