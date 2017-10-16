جعجع يحذر: “هذا الشيء خط أحمر.. “

أكّد رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ على “أننا لن نسمح بعودة النفوذ السوري الى لبنان بالرغم من عملية الاحتيال الكبيرة الجارية حاليا، حيث يقول البعض اذا كنتم تريدون عودة ​النازحين​ عليكم التحدث مع ​الرئيس السوري بشار الأسد​، على طريقة وداوني بالتي كانت هي الداء”، معتبرًا أنّ “ايران و​حزب الله​ استثمرا كثيرا بالأسد وبالتالي هما سيفعلان المستحيل من أجل بقائه بحجة النازحين الذين اذا أردنا عودتهم فعلا علينا ألا نتحدث مع بشار الأسد. إنما الحل يكون بأن تحزم الحكومة أمرها وتتحدث مع الدول المعنية لإيجاد الطرق الأفضل لعودة النازحين”.

وفي كلمة له خلال مشاركته في قداس الشبيبة المارونية في كاتدرائية سيدة لبنان في ​سيدني​، لفت جعجع إلى “أن لبنان بلد عظيم وأنتم هنا فرع صغير لبلد كبير ونأمل في وقت قريب ان يصبح الجذع مثل الفرع تماما. ولكن هناك خطوة عليكم القيام بها، فصحيح ان هناك أمورا كثيرة لا تعجبنا في لبنان لكن مفتاح الخلاص منها بيدكم فلا تصدقوا ان الدول تتدخل لتفعل ما تريد في لبنان ونحن لا يمكننا ان نفعل شيئا، يجب أن تؤمنوا ان مفتاح الحل بيدكم وبيد كل مواطن.أمامكم فرصة ذهبية بعد 8 أشهر لكي تغيروا من تريدون من الطبقة السياسية”.

وأضاف: “عليكم التسجيل أولا ولا تخافوا من التسجيل لانه يعني الانتخابات الحالية فقط وعليكم التسجيل من جديد في كل دورة انتخابية، ومن لا يريد ان يتسجل عليه الذهاب للانتخاب في قريته. اما عدم التسجيل او التوجه للانتخاب فيعني أنكم تضيعون علينا فرصة التغيير في الطبقة السياسية”، مشيرًا إلى “أنّنا شعب عظيم ولكن علينا معرفة كيف نمارس عظمتنا بوسيلة بسيطة من خلال صندوق الاقتراع لنتمكن من تحقيق التغيير المنشود. ونحن لا نطلب تغيير 128 نائبا لأن هذا أمر شبه مستحيل ولكن اذا استطعنا تغيير النصف فسيكون ذلك كافيا لنقل لبنان من مكان الى مكان آخر”. وقال:”اليوم الكل يتحدث عن ​وزراء القوات​ فلو كانوا اكثر تتصورون ما يمكن فعله؟ والجواب اكثر بكثير من الوقت الحاضر”.

وخاطب جعجع الحضور قائلا: “ان لبنان بلدكم مهما حاولتم الهروب منه فلا تستطيعون، لذلك عليكم الاهتمام ببلدكم الذي لو انتظم لأصبح من أرقى الدول، مضيفًا أنّ “لبنان بلدنا لن نتخلى عنه وسنبقى نواجه على كل الجبهات ولاسيما على جبهة مواجهة غول الفساد ونحن نستمد قوتنا في المواجهة منكم ومن صلوات أبناء الرعية لتحقيق كل اهدافنا”.

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