الرياشي يناشد عون: هذه مشكلتنا مع “التيار”

أعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي أن “الحكومة مستمرة رغم كل المآخذ ولكن المساحة المشتركة المتفق عليها هي البيان الوزاري، وعندما يتم الخروج عنه تشتعل المنابر بعض الشيء، لتعود الامور لاحقا الى نصابها طالما يوجد قرار باحترام مضمون البيان”، موضحا ان “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، كحليف للقوات اللبنانية، وضعها في أجواء اللقاء الثلاثي”.

وناشد الوزير الرياشي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “يعود الى الدور الطليعي والطبيعي مع الدكتور سمير جعجع لصياغة وحماية الثمرة التي انتجاها سويا، والاختلافات بيننا طبيعية فنحن متفقون في صلب اعلان النيات ولكن ان يؤدي ذلك الى خلاف هذا هو العيب،فالمشكلة مع التيار الوطني الحر هي في اسلوب مقاربة الحكم”.

وعن إمكان ترشحه إلى الانتخابات النيابية قال: “بعد عشرة أيام سأقول كلمتي في هذا الموضوع وذلك لأسباب داخلية وإذا كنت سأترشح فسيكون بالطبع في المتن الشمالي”.

وقال: “في السياسة لا شيء مستحيلا، والقوات اللبنانية تقوم منذ أربع سنوات الى اليوم بما يسمى صفر مشاكل مع الجميع”.

وأكد أن “القوات ضد التفاوض لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم”.

وشدد على “ضرورة زيادة مداخيل الدولة لزيادة الرواتب والمداخيل الفردية”، متوقعا “إقرار الموازنة العامة”.

ورفض التطرق الى “موضوع الوكالة الوطنية للاعلام”، موضحا أنه “سيترك الأمور تشتغل بالكتمان للوصول الى النتائج المطلوبة”، مناشدا في الوقت عينه كل من ” الرئيس عون تسريع البت بموضوع تلفزيون لبنان والرئيس الحريري وضع الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء لأن الوضع لا يحتمل”.

كلام الوزير الرياشي جاء في حديث لبرنامج “الأسبوع في ساعة” عبر محطة “الجديد” استهله بالقول ردا على سؤال: “إن الاعلاميين أينما وجدوا ينجحون في كل العالم وليس في لبنان فقط، وهم من أبرع وألمع الناس الذين صنعوا التاريخ ونجحوا في عالم السياسة”.

وعن وجود صراع داخل الحكومة، قال: “اعتقد أن هناك مغالاة أكثر من وجود صراع حقيقي داخلها، فالحكومة مركبة على أجنحة عدة، ولكن المساحة المشتركة المتفق عليها هي البيان الوزاري لهذه الحكومة، وعندما يتم الخروج عنه تشتعل المنابر بعض الشيء، لتعود الامور لاحقا الى نصابها طالما يوجد قرار باحترام مضمون البيان الوزاري، وهو واضح وعلى اساسه بنيت هذه الحكومة، وأي خروج عن البيان الوزاري يتم استلحاقه، وهذا خروج طبيعي وليس مستغربا، لأنه في السياسة في لبنان كل شخص يقوم بأموره الخاصة داخل او خارج الحكومة، ولكن في النهاية الحكومة “ماشية” ومستمرة رغم كل المآخذ”.

وأضاف: “في المرحلة الحالية لست قلقا على الحكومة، أما في المرحلة المقبلة فلا أعرف، ولست ضامنا، ففي حال تم الخروج عن البيان الوزاري يصبح ذلك خطرا على الحكومة واستمراريتها. وحتى الآن لا يوجد تماد، وما أدلى به وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من اعتراض عن اللقاء الذي تم بين وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، فنحن ايضا معترضون على هذه الزيارات ولسنا متفقين عليها، وحصل اعتراض عليها في الحكومة، ورئيس الحكومة لم يغط هذه الزيارات، والوزير باسيل أبلغ وزير الاقتصاد رائد خوري بعدم امكان الذهاب الى سوريا والوزير باسيل قال نحن سحبنا زيارة الوزير رائد خوري الى سوريا، لعدم وجود غطاء سياسي لهذه الزيارات”.

وتابع: “في النتيجة هذه الحكومة مؤلفة من مكونات عدة، فيها قواسم مشتركة يعمل على اساسها “الموتور” الحكومي، والنشاط الحكومي يقوم بهذا الاتجاه اما في اتجاهات اخرى لا يمكن أن يدور”.

وعن زيارة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى المملكة العربية السعودية، قال: “انا اعرف ان زيارة الدكتور جعجع الى السعودية، ليست غير عادية، وليست اول ولا اخر زيارة، فالدور السعودي مع اصدقائه في لبنان يرتبط مباشرة بحماية الدولة اللبنانية ومنطق الدولة اللبنانية لا أكثر ولا أقل. وفي هذا الاطار، اعود لأؤكد موقفنا من التطورات المقبلة، والتي لن تكون للضغط على أحد ولكنها سترتبط بمنطق البيان الوزاري، ومن يخرج عنه يخرجنا باتجاه مواقف اخرى، وبعدم الخروج عنه، تبقى المواقف كما هي مضبوطة بالايقاع الحكومي والتي هي مساحة مشتركة لجمع اللبنانيين وتوحيدهم لأنها حكومة وفاق وطني”.

وأضاف: “كل موقف يتطلب ردة فعل معينة، ولكن الشيء الطبيعي والوحيد أن أي موقف خارج الاطار المتفق عليه سيكون موضع نقاش في مجلس الوزراء. الاستثناء الوحيد الذي لم يتم فيه نقاش داخل المجلس، لأنه تزامن مع صدور قرار المجلس الدستوري في وقت غير مناسب، هو لقاء الوزير باسيل مع الوزير المعلم ولكن جرى النقاش فيه خارج مجلس الوزراء وعبر الاعلام، وأنا عبرت عن موقف والوزير المشنوق عبر عن موقف، فنحن رفضنا هذه الزيارة التي باتت كخروج عن البيان الوزاري”.

وأوضح أنه “عندما دخلنا الى مجلس الوزراء لم تطرح مواضيع من خارج الجدول الذي اقتصر على بند واحد. رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أصدر موقفا وعندما صدرت قرارات السلسلة والضرائب سئل عن الزيارة فقال انه ضد هذه الزيارة”.

وعن لقاء كليمنصو الثلاثي، قال: “أي لقاء يتم بين أطراف سواء كانوا متحالفين أو مختلفين، يفرحنا ولا يثير عندنا اي اشمئزاز ولا استفزاز بأي شكل من الاشكال، والرئيس الحريري كحليف وضعنا في اجواء هذا اللقاء، ويجب ألا يحمل اكثر، ولكن اعتقد أخيرا أنه يصب في معادلة الحكومة الداخلية والاستقرار، وهذه وحدها كافية لأن يستمر البلد كما هو على الاقل في هذا الظرف الحالي”.

وعن لقاء رباعي يضم “القوات” أيضا، قال: “لا يوجد شيء عن هذا الموضوع، والقوات والرئيس نبيه بري أصدقاء رغم الاختلاف في السياسة، ومع الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط، ولا احد يشكل جبهة ضد رئيس الجمهورية. نحن ورئيس الجمهورية حلفاء وبالتالي لا يمكننا تشكيل جبهة ضده. وعلى الرغم من كل التباينات بين التيار والقوات، نحن جزء من الحركة التي اوصلت الى انتخاب الرئيس عون لرئاسة الجمهورية”.

وأضاف: “شعار “أوعا خيك” دخل بيوت الجميع وقلوبهم، وأصبح ملكا للجميع وللشهداء أيضا، الى جانب انجازات كثيرة تحققت من هذا التفاهم بانتخاب رئيس للجمهورية، وتحقيق توازن مع الشريك المسلم لخلق توازن وطني حقيقي للمرة الاولى منذ ثلاثين عاما”.

وقال: “العلاقة السياسية شيء والعلاقة الوجدانية والاجتماعية بين القواتيين والعونيين أمر آخر، مثلا نحن وحركة امل لا يوجد اتفاق في السياسة ولكن هناك احتراما متبادلا، ويوجد تحالف في خطوط كثيرة واساسية بيننا وبين التيار الوطني الحر، كما أن هناك مشاكل واختلافات أيضا بيننا وبين التيار، ولكن يوجد ثلاث ثوابت اساسية صارت بمثابة اللازمة بين القوات والتيار، وعلى اساسها قال “الحكيم” أوعا خيك الى أبد الأبدين، لأن هذه المصالحة دفع ثمنها تاريخ من الشتائم والمشاكل والصراعات التي أخذت جزءا كبيرا من حياة وجهد المسيحيين الذي وضع في المكان الخطأ، وهذا الجهد عندما وضع بجزء قليل منه وفي وقت بسيط وفي المكان الصحيح أنتج توازنا وشراكة حقيقية، وقد أعاد بشكل أو بآخر صلاحيات الجمهورية الأولى من دون نص، فعمليا اليوم يوجد 15 وزيرا مسيحيا و15 وزيرا مسلما”.

ورأى أن القوات والتيار “أمنا التوازن وشركة وطنية حقيقية”، واعادا صلاحيات الجمهورية الأولى ولو من دون نص. وهذا ما كان ليتم لولا المصالحة، ولو لم تتم المصالحة، رئاسة الجمهورية كانت مهددة والبلد كان مهددا بالانحلال، فقبل المصالحة كان هناك سنتان ونصف من دون رئيس للجمهورية، ونحن اجرينا استطلاعا للرأي على حركة الناس في البيوت المسيحية وتفاعلها مع المصالحة، وكانت النسبة أن اكثر من 90 بالمئة هي مع المصالحة، وأهميتها أنها حمت الوجود الكياني والسياسي والفلسفي للمسيحيين في لبنان والمشرق”.

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