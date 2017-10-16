لجنة “متابعة العفو العام في بعلبك” تصدر “البيان رقم 1”

أصدرت لجنة متابعة العفو العام في بعلبك الهرمل “البيان رقم 1″، دعت فيه إلى إصدار “عفو عام”، ملعناً عن أهدافها قبيل موسم الانتخابات.

وجاء في البيان:

البيان رقم (1)

بسم الله الرحمن الرحيم

أهلنا الكرام

إن الهدف من تجمع (لجنة متابعة العفو في بعلبك الهرمل) واضح بعيدا عن الحسابات والمصالح الشخصية ،كان ولا زال العمل على إنهاء الوضع الشاذ مع الدولة بوجود الاف الملاحقين والموقوفين والمحكومين من اهلنا، ولهذا طريق واحد -العفو العام- ولو كان مشروطا فيه عودة كامل الإعتبار ،لتعود الحياة إلى طبيعتها بعد توتر سنوات ، أوجدت مشاكل اجتماعية ، وغيرها ،فالبعفو تعود عجلة الحياة للانتظام مجددا وهذا يحتاج قرار سياسي شجاع وبحمد الله انه انعم علينا بقيادة فيها من الحكمة والشجاعة ما يكفي، وكي لا تستغل تحركاتنا من بعض الطامحين والمسترزقين او الحاقدين وقبل موسم الانتخابات نعلن أهدافنا بكل وضوح وهي:

أولا:

التأكيد على التزامنا بخيار المنطقة السياسي الذي تنتمي له عشائرنا وعائلاتنا المقاومة

ثانيا:

رفض أي تجمعات بعناوين انتخابية معادية لخيارنا لمقاوم تحاول ان تدس سم ارتباطاتها بعسل مطالبنا المحقة

ثالثا:

إدانة أية أعمال شغب وتخريب او اعتداء اكان بالفعل او اللفظ او الاساءة لجيشنا الوطني وأجهزة الدولة والمؤسسات والافراد

رابعا:

التاكيد على ثروة العيش المشترك وثوابت الوحدة الوطنية متجاوزين الطائفية والانتماءات السياسية ودعوة جميع أطياف المجتمع البعلبكي بمكوناته التي تؤيد مطلبنا الوحيد العفو العام للمشاركة

خامسا:

ان الخيار السياسي الواضح للمنطقة بكامل سكانها يبقى المرجعية السياسية المتمثلة بحركة امل وحزب الله وكافة الحلفاء اصحاب القرار والرعاة المقررين

سادسا:

خيارنا دائما الدولة القوية العادلة بظل جيش وطني ومؤسسات قانونية وسعينا لنكون مواطنين ننخرط بالمجتمع بعيدا عن الملاحقة والجريمة وتبعات الحرب

سابعا:

العمل والتنسيق الكامل مع كتلة نواب بعلبك وتحت سقف قيادة حركة امل وحزب الله اصحاب القرار بهذه المنطقة وخيارنا السياسي

-لجنة متابعة العفو العام في بعلبك الهرمل

بعلبك في ٢٠١٧/١٩/١٤