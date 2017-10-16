الجيش السوري يطحن عناصر داعش بديرالزور

وفي بيان لوزارة الدفاع السورية، فإن سلاح الجو في الجيش العربي السوري وجّه ضربات مركزة لمقرات وتحصينات وتحركات تنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق “بقرص فوقاني – شرق بقرص التحتاني – الموحسن والبوليل” في ريف دير الزور.

بيان الدفاع السورية أكد أن الغارات أسفرت عن مقتل العشرات من إرهابيي التنظيم، ودمرت عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات مختلفة.

وأمس، استعاد الجيش العربي السوري سيطرته على مدينة الميادين جنوب شرق مدينة دير الزور بنحو 45 كم، بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” فيها. حيث أكد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش، استعادت السيطرة على مدينة الميادين في دير الزور وقضت على أعداد كبيرة من إرهابيي “داعش” ودمرت أسلحتهم وعتادهم.

ولفت إلى أن “وحدات الجيش تطارد فلول تنظيم داعش الهاربة من المدينة وسط انهيار في صفوفهم، بينما تقوم وحدات الهندسة بإزالة الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون في شوارع وساحات المدينة”.

وتعد السيطرة على مدينة الميادين خطوة مهمة نحو اجتثاث إرهابيي “داعش” من وادي الفرات بشكل كامل، حيث تنفذ وحدات الجيش بتغطية من سلاحي الجو السوري والروسي، عمليات واسعة منذ كسر الحصار عن مدينة دير الزور في الـ 5 من الشهر الماضي أسفرت حتى الآن عن استعادة عشرات القرى والبلدات في ريف المدينة.

هذا وقد تقدمت وحدات الجيش بعد عمليات نوعية داخل أحياء مدينة الميادين وسيطرت على المنطقة الممتدة من حي الرشادة الى حي الجسر وعلى حي المساكن وجسر الميادين وذلك بعد يوم من استعادة حيي البلعوم والمديحي وتدمير آخر تحصينات تنظيم “داعش” الارهابي فيها.

كما نفذت وحدات الجيش، عمليات مكثفة ضد إرهابيي “داعش” شرق نهر الفرات سيطرت خلالها على عدة نقاط باتجاه قرية الحسينية، لتستكمل بذلك الطوق المفروض على أحياء المدينة التي ما زال إرهابيو تنظيم “داعش” ينتشرون فيها.

ووجه سلاح الجو ضربات مكثفة أسفرت عن تدمير أوكار وخطوط إمداد للتنظيم الإرهابي في مدينتي الميادين وموحسن وقرى محكان وبقرص تحتاني وبقرص فوقاني والبوليل والحسينية والجنينة والجيعة والعليان وأحياء العرضي والعرفي والصناعة والحميدية والحويقة والشيخ ياسين أمس.

هذا فيما تشهد محاور الاشتباك في دير الزور انهيارات سريعة في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي يحاول الاحتماء بالمدنيين باتخاذهم دروعاً بشرية ومنعهم من المغادرة عبر استهداف المعابر الآمنة التي حددها الجيش لخروجهم.