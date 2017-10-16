كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اما نسبة الرطوبة فتكون منخفضة.وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط يبدأ بالإستقرار بدءا من مساء هذا اليوم .

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الإثنين: غائم جزئيا إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة خصوصا في المناطق الجنوبية، تنحسر الأمطار تدريجيا بدءا من الفترة المسائية.

الثلاثاء:قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اما نسبة الرطوبة فتكون منخفضة.

الأربعاء:قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي ومحدود بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 32 درجة، فوق الجبال من 13 الى 22 درجة، في الداخل من 13 الى 28 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء ليلا على المرتفعات بسبب الضباب

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 45 و 80 بالمئة

– حال البحر: معتدل حرارة سطح الماء:25 درجة

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,45 ساعة غروب الشمس: 8,02 .

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