تيلرسون ينفي تعرضه “لإخصاء علني” من قبل ترامب!

فاجأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، صحفيا، بإجابة سريعة وموجزة، على سؤال حول رأي يقول، إن الرئيس الأمريكي بتصريحاته القاسية تجاه كوريا الشمالية وإيران “يخصيه علنا” .

حدث ذلك على شاشة “CNN ” حين سئل تيلرسون عن رأيه فيما قاله السيناتور الجمهوري بوب كوركر في 13 أكتوبر/تشرين الأول خلال حوار مع صحيفة “The Washington Post” من أن ترامب يضع البلاد أمام خيار خطر للغاية، الزج بها في حرب أو التعامل مع كوريا الشمالية وإيران، وبحوزتهما أسلحة نووية، وقوله مخاطبا الرئيس الأمريكي: “لا يمكنكم أن تخصوا وزير خارجيتكم من دون أن تكلفوا أنفسكم الاختيار بين الشرين”.

تيلرسون قاطع محاوره قائلا: “لقد تحريت الأمر. أنا سليم”، فيما رد مقدم البرنامج ضاحكا: “لم انتظر مثل هذا الجواب”، لينهي النقاش في هذه المسألة بفتح حوار حول روسيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دخل الأسبوع الماضي في مشادة كلامية مع السيناتور بوب كوركر، منتقدا على صفحته في تويتر، السيناتور الذي كان أعلن في وقت سابق أنه لا يعتزم الترشح مرة ثانية في مجلس الشيوخ العام المقبل، ووفق ترامب، توسل إليه السيناتور مساعدته في إعادة انتخابه ، إلا أنه لم يوافق.

كما ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا، أن كوركر أراد الحصول على منصب وزير الخارجية، ورد ترامب بالرفض.

بدوره، علق عضو مجلس الشيوخ في تويتر بنبرة حادة على تصريح الرئيس الأمريكي، واصفا البيت الأبيض بأنه “دار رعاية للبالغين”.

يذكر أن السيناتور بوب كوركر البالغ من العمر 65 عاما، وصف عقب فوز ترمب، بأنه أحد المرشحين لوزارة الخارجية، ولاحقا ساند السيناتور بنشاط ترشيح الرئيس تيلرسون لوزارة الخارجية.

وكان كوركر، الجمهوري كما ترامب، قد رحب بشكل عام بالقرارات التي اتخذها رئيس البلاد، لكنه في الصيف الماضي بدأ في توبيخه ووصفه بعدم الكفاءة ما عرضه للانتقاد من قبل البيت الأبيض.

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