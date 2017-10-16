ما سبب الروائح المنبعثة من مكب البترون.. ؟

أوضح رئيس اتحاد بلديات منطقة ​البترون​ ​مرسيلينو الحرك​ في بيان أن “الانبعاثات والروائح المنتشرة من مكب ال​نفايات​ في البترون هي ناتجة عن عملية فتح المخارج ​الغازية​ التي يتم تنفيذها منعا لحصول انفجارات في موقع المكب الذي يستقبل نفايات قرى وبلدات القضاء بمعدل 120 طنا يوميا”.

وأكد الحرك أن “اليوم سيتم اقفال المخارج التي تم فتحها تفاديا لحصول اي حوادث انفجارات تشكل خطرا على العمال في المكب وفي فريق العمل في ورش شق الطرق لانشاء معمل ل​فرز النفايات​ وتدويرها، بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستملاكات لتحضير مساحات مسطحة في الموقع الذي سيحتضن المعمل”.

وأشار إلى أن “المكب الحالي هو مكب عشوائي معتمد منذ أكثر من 50 عاما والتراكمات الحاصلة تتطلب تنفيذ عملية تنفيس للاحتقانات من وقت لآخر وحاليا تم إقفال المكب”.

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