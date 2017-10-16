الضاهر لـ”كبارة”: “إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا”

علق النائب ​خالد الضاهر​ على ما أدلى به ​وزير العمل​ ​محمد كبارة​، معتبرا أنه “إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا”، متسائلا:”هل هناك معصية أكبر من إدخال حزب إيران​ إلى قلب ​طرابلس​ عاصمة السنة والشهداء والأبطال الذين سقط أمامهم مشروع حزب إيران ولي الفقيه. وهل هناك في ال​سياسة​ أكثر معصية وخنوع من أن نسلم البلد لإيران وحزبها بحجة الاعتدال ومصلحة البلد؟”.

وفي بيان لمكتله الإعلامي سأل الضاهر:”هل مصلحة البلد أن نتنكر لدماء الشهداء ونعقد الصفقات على حسابهم مع حزب ​إرهابي​ متهم باغتيال ​رفيق الحريري​ و​اللواء وسام الحسن​ وغيرهم؟ فمن هنا يبدأ ​قصر النظر​ إذا لم نقل أكثر ولا بد أن نقدم لكم النصيحة بأن المقاعد الوزارية تحت رعاية حزب الله لا تخدم أهل طرابلس وعكار و​المنية​ و​الضنية​ و​أهل السنة​ والوطن لأنهم سيبقون رأس الحربة في مواجهة المشروع الفارسي وعصاباته الصفوية الإرهابية الذي تحالف معه ​تيار المستقبل​ تحت الطاولة على حساب سيادة البلد وعروبته. ونقول للوزير كبارة أن هذا الكلام ليس كلامك بل هو دفشة أنت في غنى عنها”.

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