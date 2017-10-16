إسرائيل: ضربنا موقعاً سورياً ولا رغبة لدينا بالتصعيد!

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن إسرائيل هاجمت بطارية صواريخ سورية مضادة للطائرات على بعد 50 كيلومتراً شرقي العاصمة السورية دمشق بعد أن أطلقت صاروخاً باتجاه طائرات حربية إسرائيلية، مضيفاً أنّ القصف الإسرائيلي نُفذ من الأجواء اللبنانية.

ووصف أدرعي اطلاق الصاروخ السوري بالاستفزاز الواضح مؤكداً أن لا رغبة لدى اسرائيل بالتصعيد.

بينما قالت صحيفة هآرتس إن الجيش الإسرائيلي هاجم قاعدة صواريخ سورية قرب دمشق أطلقت صواريخ على طائرة اسرائيلية.

بدورها صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت أن اسرائيل ضربت قاعدة صواريخ سورية ردا على إطلاقها النار باتجاه طائرة اسرائيلية كانت تحلق في الأجواء اللبنانية. يذكر أن الجهات الرسمية السورية لم تعلق على الخبر حتى ساعة اعداد هذا الخبر.

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