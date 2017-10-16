عون: هناك مصلحة ألاّ يحصل أي إنفجار في لبنان

أوضح الرئيس ميشال عون أنّ “هناك مصلحة لكل دول العالم ألاّ يحصل أي إنفجار في لبنان نتيجة أزمة النازحين لأنّ مخاطره ستشمل الجميع”، مشدداً على أنّ “أمن لبنان مهمّ أيضاً كما أمن النازحين وعلى المنظمات الدولية عدم تخويف النازحين من العودة الى بلادهم”.

وأضاف عون: “عودة النازحين السوريين إلى المناطق المستقرة والمنخفضة التوتر يجب أن تتم من دون ربطها بالوصول إلى الحل السياسي”.

هذا، وكان عون قد سلّم سفراء الدول الخمس الكبرى وممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية رسائل تطالب بعودة آمنة للنازحين.

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