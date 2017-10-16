إسرائيل: نتائج الحرب السورية كارثية!

محلّل الشؤون العربية في القناة الثانية إيهود يعري يتحدث عن هزيمة إسرائيلية على الجبهتين السورية والفلسطينية ويرى أن هناك الكثير من الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي.

محلل الشؤون العربية في القناة الثانية: المصالحة الفلسطينية لا تُدار كما تتمنى “إسرائيل”

قال محلّل الشؤون العربية في القناة الثانية إيهود يعري، في معرض تعليقه على مسألة سقوط مدينة الرقة السورية وهروب عناصر تنظيم داعش إلى دير الزور، إنه يعتقد أن “إسرائيل” مُنيت بالهزيمة على الجبهتين السورية والفلسطينية.

واعتبر يعري أن الحرب السورية تنتهي بنتائج سيئة جداً بالنسبة لإسرائيل حتى اللحظة. أما بشأن المصالحة الفلسطينية بين حركتي “حماس” و”فتح”، فقد رأى المحلل الإسرائيلي أن هذه المصالحة لا تُدار كما تتمنى إسرائيل.

واستخلص يعري من هذه الأحداث أن هناك الكثير من الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي في الساحتين السورية والفلسطينية.

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