اعتصام لمحامي “بعلبك الهرمل”.. ماذا طلبوا ؟

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنّ محامي بعلبك – الهرمل اعتصموا أمام قصر العدل في بعلبك للمطالبة بإنصاف المنطقة على صعيد القضاء، وأعلنوا مقاطعة جلسات المحاكم حتّى تنفيذ مطالبهم.

وتحدث باسم المحامين رئيس لجنة المتابعة لمحامي لبنان المحامي دريد ياغي معلناً بأنّ “المحامين في بعلبك – الهرمل يرون في معاناتهم إساءة لكرامتهم وكرامة منطقتهم والعدالة، وكأنّ هناك من يعمل وعن قصد لإعطاء الصورة البشعة عن منطقتهم، والمطلوب وضع خطة إستراتيجية لإنشاء قصر للعدل يليق بالقضاء وأهله وبعلبك، وتعديل قانون التنظيم القضائي (بمشروع) أو اقتراح قانون تنفيذي لانشاء المحافظة، وهذا هو على عاتق الحكومة والمجلس النيابي ونكتفي هنا بعدم التفصيل”.

وأضاف: “لأنّ تنفيذ ما تقدم قد يتطلب وقتاً نطلب ورغم صدور التشكيلات الأخيرة المجحفة وبالسرعة:

أولاً: تكليف قاضيَيْن مدنيَّيْن إلى جانب القاضي الحالي.

ثانياً: تكليف قاضيين جزائيين على الأقل إلى جانب القاضي الحالي.

ثالثاً: تكليف محاميَيْن عامَّيْن إضافيَّيْن نظراً للملفات المتراكمة.

رابعاً: الإيعاز بجلوس محكمة الجنايات في البقاع بإحدى غرفتيها للنظر بالدعاوى العائدة لبعلبك – الهرمل.

خامساً: تكليف قاضيَيْ تحقيق منصرفَيْن لمنطقة بعلبك – الهرمل.

سادساً: إنشاء صندوق مالي في بناء العدلية تيسيراً لأمور المحامين العامة”.

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