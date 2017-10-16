عملية لـ”الجمارك” في المطار.. هذا ما ضبطته

في إطار خطة مكافحة التهريب وضرب الفساد, داهمت قوة تابعة للمجلس الأعلى للجمارك مباشرة مستودعات الشحن في المطار وذلك فجر اليوم, وتم ضبط حمولة طائرة كاملة من الألبسة والاحذية قادمة من تركيا بلغ وزنها ٥٥ طن.

وبحسب المعلومات, كانت هذه الحمولة معدّة للتصدير بحراً بواسطة العبارة من مرفأ مرسين الى مرفأ طرابلس, الا ان اقفال أبواب التهريب في طرابلس دفع بالمهربين الى محاولة سلوك طريق الجو عبر المطار في بيروت.

وهذا ما يؤكد ان المجلس الأعلى للجمارك لا يميز بين مهرب وآخر مهما كان انتماؤه الطائفي أو السياسي أو المناطقي.

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