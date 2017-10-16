سفيرة روسيا في مونديال 2018 غارقة في الحب

هذه هي السيدة التي وقع اختيار روسيا عليها لتكون الوجه الرسمي لتمثيل بلادها كسفيرة النوايا الحسنة، في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام هناك في العام 2018.

إنها الحسناء فيكتوريا لوبيريفا، التي وقع عليها اختيار الفيفا عام 2015، في خضم أزمة عصفت بالاتحاد الدولي لكرة القدم، حول قضايا فساد ورشى مالية حسب تقرير نشرته Mirror البريطانية.

لوبيريفا لمن لا يعرفها هي عارضة أزياء في الـ34 من عمرها، ومقدمة برامج وممثلة روسية تربعت على عرش الجمال في بلادها عام 2003، حين حملت لقب ملكة جمال روسيا في ذلك العام.

إذ شاركت لوبيرفا مع معجبيها على إنستغرام الذين اقترب عددهم من المليون ونصف، صورة لها مع حبيبها ويدعى نيكولاس مع تعليق يهنئه بعيد ميلاده، ويؤكد على مدى شعورها بالحب معه، ولم يفتها شكر والديه على الأخلاق التي يتمتع بها.

علماً أن الجميلة الشابة سبق لها الزواج من مواطنها الرياضي فيدور سمولوفا، ثم انتهت العلاقة بالطلاق عام 2015.

لوبيرفا التي تعتبر من أشهر شهيرات بلادها، وسبق وأن صرحت في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017 أن روسيا ” تتحرق شوقاً لاستقبال ضيوفها الأجانب الصيف القادم، وعلى القادمين أن لا يخشوا وقوع أحداث عنف خلال الدورة” في إشارة إلى بعض أعمال الشغب التي رافقت الدورة السابقة التي أقيمت في البرازيل، وبعض الحوادث في مدينة مرسيليا الفرنسية التي استضافت كأس أوروبا عام 2016.

إذ أن أكثر ما يخشاه الروس في الدورة القادمة هو المشجعون البريطانيون، فالجمهور الإنكليزي له تاريخ حافل بإثارة الشغب في الملاعب في بلاده وأينما حل.

وقاطعت لوبيرفا بلباقة إجابة قائد الشرطة عاصمة البلاد موسكو، في مؤتمر صحفي عقد في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2017، الذي كان يتحدث عن تأمين المشجعين البريطانيين حسب The Sunقائلاً “مشجعو بريطانيا سيحاطون بالرعاية ولن يقوم أفراد عصابات روس بمهاجمتهم، كما حصل في مرسيليا عام 2016، إلا أنهم إذا تجاوزوا حدودهم..”

وهنا قاطعته لوبيرفا التي لم يعجبها نبرة التهديد في كلام المسؤول للقادمين لبلادها ، قائلة “إنها لحظة كبيرة لبلادنا لاستضافة كأس العالم”.

ذكرت كذلك أن لوبيرفا وعدا عن ظهورها على غلاف مجلات ذائعة الصيت مثل Cosmopolitan و Maxim فقد صنعت لنفسها اسماً في عالم الإعلام، إذ قامت عام 2008 بتقديم مسابقة ملكة جمال أوروبا عام 2008 Miss Europe والتي أقيمت في أوكرانيا، كما قامت بترؤس مجلس إدارة ملكة جمال روسيا لفترة غير قصيرة.

وفي ذات العام شاركت في النسخة الروسية من برنامج Survivor والذي حمل اسم The Hero.

وبحسب The Sun فإن المراقب لحساباتها على الشبكات الاجتماعية سيلاحظ أنها لن تخفي الكثير عن متابعيها، فهي تشارك معجبيها بتفاصيل عن حياتها الخاصة كما ذكرنا آنفاً، وأخيراً نشرت صورة لها وهي تحمل حقيبة باللون البرتقالي تناسب موسم الخريف.

وشاركت كذلك صورة مرسومة لها بتوقيع الرسام illustrator.s.n، المعروف برسمه للمشاهير معلقة عليها “تحفة”.

كما شاركت معجبيها بصورة من مقر إقامتها في Hotel Cafe Royal إبان زيارتها الأخيرة للعاصمة البريطانية لندن، معلقة أنها تحلم مستيقظة بمن سبقوها إلى الإقامة في هذا المكان التاريخي مثل رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل والأديب أوسكار وايلد.

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