دفاعات سورية وطيران اسرائيلي عند الحدود اللبنانية !!

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في بيان لها اليوم :

” أقدم طيران العدو الإسرائيلي عند الساعة 8:51 صباح اليوم على اختراق مجالنا الجوي عند الحدود اللبنانية في منطقة بعلبك وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي وأصابت إحدى طائراته إصابة مباشرة وأرغمته على الفرار.

وفي الساعة 11:38 أطلق العدو الإسرائيلي عدة صواريخ من داخل الأراضي المحتلة سقطت في أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية.

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تحذر من التداعيات الخطيرة لمثل هذه المحاولات العدوانية المتكررة من جانب إسرائيل تؤكد تصميمها على مواصلة حربها ضد المجموعات الإرهابية المسلحة ذراع إسرائيل في المنطقة.

دمشق 16/تشرين الأول/2017

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة”

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