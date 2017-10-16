نوال الزغبي ترفع الحماس بكلمات من “برج الحمل” وتستعد للـ BAMA ‏

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‏نشرت النجمة الذهبية نوال الزغبي صباح اليوم، عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطعاً من أغنيتها الجديدة القادمة “برج الحمل”، قال مطلعها:

‏”آه لو تعرف غلاتك..وسط قلبي وش كثر، والله ما تلقى فحياتك..مين يحبك هالكثر”.

‏وكان هذا المقطع الصغير كفيلاً بأن يلهب حماس جمهورها ويرفع مدّ التشويق، في إنتظار أن تفرج نوال عن الأغنية والفيديو كليب قريباً.

‏نفيد بالذكر أن الأغنية إيقاعية خليجية، من كلمات عبد اللطيف البناي، ألحان الموسيقار طلال، والتوزيع لحسام كامل، وتمّ تصويرها في لبنان بعدسة المخرج بسام الترك.

‏من جهةٍ أخرى، وجّه الحساب الرسمي لجوائز BAMA تهنئةً للنجمة الذهبية، معلناً رسمياً فوزها بجائزة “أفضل فنانة لبنانية لعام 2017″، وستُمنح لها الجائزة في حفلٍ عالميّ ضخم بمدينة نيويورك الأمريكية شهر ديسمبر القادم، بدل شهر أكتوبر كما تمّ الإعلان سابقاً.

‏ليلى جوجو

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