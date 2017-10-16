معالجة قضية النازحين تلافيا لحصول انفجار

عرض رئيس الجمهورية ميشال عون، أمام السفراء الخمسة الدائمي العضوية وسفراء الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، “موقف لبنان من موضوع النازحين السوريين”، وشرح “مخاطر استمرار النزوح سواء السياسية او الاقتصادية او الامنية والانعكاسات التي سببتها على اليد العاملة اللبنانية”.

وأكد الرئيس عون أن “من مصلحة هذه الدول، معالجة هذه القضية تلافيا لحصول انفجار جراء هذه المخاطر، لأنه آنذاك سيصبح من الصعب ضبط حركة النازحين”، طالباً من “المنظمات الدولية التي تساعد النازحين، عدم تخويف الراغبين منهم بالعودة الى بلادهم طالما أن هذه العودة تتم بناء لرغبتهم”.

ولفت الى أن “أمن لبنان مهم بقدر ما هو مهم أمن النازح السوري”، مشدداً على أن “ما يطالب به لبنان، هو عودة النازحين الراغبين وليس المقصود من لديهم مشاكل سياسية مع السلطة القائمة”.

وقال: “ما نطلبه هو عودة آمنة للذين هربوا نتيجة الحرب، وإن ما يطلبه لبنان يضع حداً لمعاناة النازحين ويمنع أي تداعيات على الساحة اللبنانية”.

وسلم رئيس الجمهورية السفراء، رسائل خطية موجهة الى رؤساء بلدانهم، والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد الاوروبي والأمين لجامعة الدول العربية، وفيها عرض بالتفصيل النقاط التي اثارها مع السفراء، داعيا الى “التركيز على لب الأزمة نفسها”، معتبراً أنه “أصبح لزاما على المجتمع الدولي والامم المتحدة بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط الملائمة لعودة آمنة للنازحين الى بلدهم، لا سيما المناطق المستقرة التي يمكن الوصول اليها او تلك المنخفضة التوتر من دون ان يتم ربط ذلك بالتوصل الى الحل السياسي”.

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