للسنة الثالثة .. غوغل في شراكة مع شاب سوري

16 أكتوبر, 2017 - 7:43 مساءً الكاتب: أفرورا عيسى المصدر: رصد الحدث نيوز
للسنة الثالثة .. غوغل في شراكة مع شاب سوري

منحت شركة غوغل الاميركية للسنة الثالثة على التوالي شهادة الإعتمادية والشراكة الاستراتيجية للمهندس السوري ماهر ميهوب.
و المهندس ماهر ميهوب هو رئيس مجلس إدارة المجموعة العالمية ( مودرن ميديا غلوبال ) المتخصصة بالتسويق الإعلامي الاستراتيجي.
ويذكر عن المهندس ماهر ميهوب أنه:

– حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية.

– حاصل على ماستر إدارة أعمال من London Business School.

– حاصل على دبلوم العلاقات العامة من المنظمة الدولية للعلاقات العامة ( IPRA ).

– حازت إحدى شركاته VIRAL WORLDWIDE على جائزة SMAY Global Awards كأفضل شركة في الشرق الأوسط في مجال التسويق الرقمي.

– مؤسس و رئيس مجلس إدارة الموسوعة الثقافية العالمية والتي تضم أكثر من 150 شبكة متخصصة في كل المجالات (الطب، الفلك، الأدب، الصحة، العلوم، الثقافة، الرياضة، الترفيه، الأخبار ….).

 

الحدث نيوز _ أفرورا عيسى

الكاتب: أفرورا عيسى المصدر: رصد الحدث نيوز
16 أكتوبر, 2017

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