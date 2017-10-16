مديرة سعودية تفصل بعد 3 أيام من تعيينها بسبب تغريدة !!

بعد 72 ساعة من تعيينها مديرا عاما في وزارة التعليم السعودية، تسببت تغريدات “مسيئة” في إعفائها من منصبها.

صدر قرار وزير التعليم السعودي، الدكتور أحمد العيسى، بتكليف الدكتورة هدى علي الحمود، مديرا عاما للبرنامج الوقائي للطلاب والطالبات “فطن”، اعتبارا من يوم الخميس 12 أكتوبر.

وعقب اكتشاف بعض التغريدات التي وصفت بأنها مسيئة على حساب المدير العام الجديد، ألغى الوزير قراره، وأصدر قرارا جديدا بتكليف الدكتور سعد المشوح بدلا من الحمود، التي لم تشغل منصبها سوى لثلاثة أيام فقط.

يذكر أن “فطن” هو برنامج أطلقته وزارة التعليم السعودية، يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب والطالبات الشخصية والاجتماعية.

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