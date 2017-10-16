للمرة الاولى بعد تحرير مطار كويرس .. تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الجوية

برعاية الرئيس بشار الأسد ، احتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الجوية بمعاهدها الثلاث ( الجوي والملاحي والفني )

بدء الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار ثم عزف النشيد العربي السوري ، بعد ذلك جرى عرض عسكري شاركت فيه دورات الكلية،

ومن ثم جرت مراسم تسليم العلم واستلامه و أدى المتخرجون القسم العسكري ثم تلي أمر النجاح وأمر تسمية الدورة المتخرجة باسم الشهيد الطيار الملازم أول أحمد حسن يحيى الصباغ ، وتم توزيع الشهادات والهدايا على المتخرجين الأوائل .

كما جرى عرض جوي تضمن مرور عدد من الطائرات أمام المنصة

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