الحريري: الانتخابات بموعدها

نقلت صحيفة “اللواء” عن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في دردشة مع الوفد الاعلامي الذي رافقه إلى روما، وصفه العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ بالعلاقة الجيدة والمتينة خلافا لكل ما يتردد من أقاويل واخبار غير صحيحة حولها، وقال: “الدليل على حسن هذه العلاقة وانتظامها، ما حققته هذه الحكومة من إنجازات مهمة، إن كان على صعيد وضع قانون انتخابات جديد، أو إنجاز ​الموازنة​ أو سلسلة الرتب الرواتب، إطلاق مسألة ​النفط والغاز​، التعيينات، وضع العديد من القضايا والمسائل المعقدة التي تهم المواطن موضع المعالج الجدية”.

ورأى الحريري انه “لولا هذا التفاهم مع رئيس الجمهورية لما كان بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات”. وقال: “الحكومة مستمرة في مهامها بالرغم من كل ما يقال ويروج من اخبار مغلوطة بهذا الخصوص، وأنا اضع في مقدمة اولوياتي التركيز على انعاش ​الوضع الاقتصادي​ العام وقد باشرنا منذ أشهر باتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات المطلوبة لذلك، ونأمل ان تستكمل قريبا من خلال انعقاد مؤتمر دعم الاستثمار في لبنان المزمع عقده في باريس وإقرار مشروع الموازنة في المجلس النيابي سيكون له اثر إيجابي ايضا في تنشيط الوضع الاقتصادي”.

وعندما سئل الحريري لمن موجه العشاء الذي ضمه ورئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى مائدة النائب ​وليد جنبلاط​ مؤخرا، أجاب بصراحة، “ليس موجهاً ضد أحد ولقد أراده برّي بمبادرة منه للتداول بمختلف المواضيع وللتأكيد على العلاقة الجيدة مع جنبلاط”.

من جهة أخرى، شدد على ان “​الانتخابات​ ستحصل في موعدها وكل الفرقاء يؤكدون على ذلك، الا إذا وقعت حرب في المنطقة لا سمح الله”، معتبرا انه “من المبكر الخوض في موضوع التحالفات الانتخابية منذ الآن ولكن انا متحالف مع النائب جنبلاط في الشوف وسنعمل على تأليف لائحة بطرابلس بالتحالف مع النائب محمّد الصفدي في زغرتا والكورة مع ​النائب سليمان فرنجية​ وفي ​البترون​ مع ​التيار الوطني​ والقوات اللبنانية.اما بخصوص التوقعات المرتقبة لنتائج هذه الانتخابات، فلا يمكن لأحد ان يقارب هذه النتائج منذ الآن لأن الجميع يخوض الانتخابات لأول مرّة على أساس القانون الجديد”.

وفي رده على ما يقال عن “احباط” لدى ​أهل السنة​ عموماً ومحاولة بعض السياسيين تحميله تبعات ذلك جرّاء ما يسمونه بالتهاون في ممارسة صعوبات رئيس الحكومة و​سياسة​ التنازلات التي يعتمدها، قال: “هناك حملات مركزة يقوم بها البعض لاستهدافي شخصياً وهذه الحملات معروفة المصدر والتمويل ويشير صراحة إلى رئيس الحكومة السابق نجيب ​نجيب ميقاتي​ حسب ما يطلقه من مواقف وانتقادات للعديد من المسائل والأمور التي تقوم بها الحكومة في الأونة الأخيرة عن غير وجه حق”.

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