زيادة الـtva تمّت تحت ضغط السلسلة

كشف الوزير السابق ​فادي عبود​ أن “الموازنة ستخلق فرص إنتاج وعمل”، موضحاً أنه “تم اللجوء إلى زيادة على ضريبة القيمة المضافة لكن نسينا أن أكثر من نصف الاقتصاد بات اقتصاد أسود من تحت الطاولة ونسينا الفواتير المزورة ودخول البضائع بفواتير غير صحيحة”.

عبود، وفي حديث إذاعي، أكدأان هذا الموضوع لديه حل إذا أوكلنا إحدى الشركات العالمية لمراقبة الفواتير التي تدخل إلى لبنان هذا يدخل أو موال إلى الخزينة ولا نضطر إلى رفع الضريبة 1 بالمئة”.

وشدد على أنه من غير المقبول ألا تلحظ الموازنة في العام 2018 موضوع الإصلاحات، لافتا إلى أن “زيادة الـtva تمّت تحت ضغط سلسلة الرتب والرواتب”، مشيرا إلى أن الإنجاز اليوم يكون بكسر الخلل الذي استمر 12 عاما وإقرار الموازنة لأن العهد رفض عدم وضع الأمور على السكة الصحيحة.

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