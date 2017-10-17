رد “عنيف” من “باسيل”

أعلن رئيس التيار الوطني الحر لوزير جبران باسيل أن المصالحة لا خوف عليها.

كلام باسيل جاء في سلسلة تغريدات عبر تويتر، حيث شدد على أنه “قلت في رشميّا وأكرّر أنّ المصالحة لا خوف عليها، لأنها بين الناس وهي أقوى من أن تسقطها القوى السياسية”.

واضاف “لكن العودة لا تكتمل الّا متى كانت نفسية وسياسية،إدارية واقتصادية”، لافتا إلى أن “المصالحة لم تكتمل بعد وهذه هي الحقيقة ونحن سنعمل بالمصالحة على استكمالها”.

ووجه باسيل رسالة لمن اعتبره أنه “لا يريد أن يفهم”، بأن “لبنان لم يصوّت لقطر ضد مصر، لبنان أبعد نفسه عن المشكلة كما ينص البيان الوزاري بعد أن عجز عن تأمين التوافق العربي”.

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