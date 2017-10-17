“مياه بيروت” تكشف عن نتائج الفحوصات الجرثومية

أعلنت ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​، في بيان انه “بعد اجراء الفحوصات الجرثومية والكيميائية على عينات عدة من المياه المستثمرة والموزعة من قبل مصالح المياه المدموجة في المؤسسة، وذلك خلال شهري تموز وآب من العام 2017، تبين وفقا لنتائج الفحوصات الجرثومية أن المياه سليمة وخالية من ​الجراثيم​، وكذلك فان الفحوصات الكيميائية تثبت ان المياه لا تشكل ضررا على الصحة وتدخل في معظمها في إطار الجودة والنوعية للمياه الصالحة للشرب المعتمدة عالميا، وهي مرتبطة بطبيعة المواقع الهيدرولوجية وهي تتأثر بعدم وجود نطاق حماية لمصادر المياه الجوفية في هذه المنطقة.

وفي ما يتعلق بنسب الملوحة والموصلية والعسرة والاجمالية فهي مرتفعة خصوصا في آبار الزغزغي، عين الشيخ وطاميش، وفي خزان الناعمة الرئيسي (مركز تجمع مياه آبار ​الدامور​، المشرف والناعمة)، وفي محطات وخزانات وآبار المشرف، الدامور، الشويفات، الريشاني 1 وإميل الحاج و​غاليري سمعان​. وتعمد الدوائر المختصة لمعالجة النوعية وبعض الخصائص الكيميائية الأخرى بتغذية وخلط هذه المصادر. وتقوم المؤسسة حاليا بدراسة تأمين مصادر بديلة تدخل دلائلها في إطار النوعية والجودة للمياه المعدة للشرب حفاظا على ​الصحة العامة​”.

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