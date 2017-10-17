زقاق البلاط.. ماذا جرى حتى ارتكب “علي” المجزرة؟

لا رواية واقعية واحدة توضح سبب ما اقدم عليه المراهق علي يونس (مواليد عام 2003 – عين قانا الجنوب) وقتله 3 اشخاص (لبناني وسوريان) في منطقة زقاق البلاط صباح اليوم الثلاثاء.

روايات متعددة يجري تناقلها في الشارع. فبين تعاطي الممنوعات وعدم اهلية الفتى الى اشكال عميق مع الوالد (محمد يونس) سببه سلوك القاتل تضيع البوصلة، لكن الخلاصة تبقى في ان الفتى المراهق يعاني من ازمة اجتماعية وما اقدم عليه وردة فعله التالية تدل على نية جرمية موجودة لديه!

لكن الثابت الوحيد الذي يمكن ان يلفت النظر، هو اهتمام الفتى المراهق بلعبة “GTA” إذ كان يقضي فترات طويلة خلف الشاشة لاجلها، وكثيراً ما كان يدخل بمشادات كلامية مع والده نتيجة ارتدائه البسة شبيهة بتلك التي يرتديها بطل اللعبة او قيامه بحركات في منزله مشابهة لتصرفات البطل.

من اين استحصل على السلاح؟ لا رواية واضحة ايضاً، فالحديث الذي يجري تناقله منحصر بوجود السلاح في منزل الوالد -الضحيّة- وهو من نوع “بوب اكشن” تركية الصنع تعتبر من البنادق الخفيفة سهلة الاستعمال.

بالعودة الى ما سبق الجريمة، فقد شهد مساء الاثنين – الثلاثاء مشادة بين الوالد ونجله سمعت بشكل واضح من الجيران، ثم استكمل الامر صباحاً لكنه اخذ بعداً دموياً إذ اشهر علي السلاح بوجه ابيه مطلقاً العنان للزناد فغنطلقت عدة طلقات لتصيب والده بشكل مباشر في وجهه وصدره لسقط على وجهه صريعاً.

وعلى وقع الصوت، خرج الناطور السوري ويدعى منصور أحمد عبد السلام ليعان ما جرى، وبينما كان ينزل القاتل على الدرج صادفه في طريقه فاطلق النار عليه واستقرت الطلقات في صدره فنقل على اثرها الى المستشفى وما لبث ان فارق الحياة بينما ترقد زوجته بوضعٍ حرج.

ولم يكتفي المراهق القاتل بذلك بل خرج الى الشارع وبدأ يطلق النار بشكل هستيري ما ادى لسقوط قتيل وثلاثة جرحى، إذ قتل اولاً المواطن السوري محمد عيدان المرعي (مواليد سوريا – النزازة 1983) الذي صودف بمروره بالمكان، ثم صعد الفتى المذهول الى المبنى المجاور للشقة التي ارتكبت فيها المجزرة ثم بدأ باطلاق النار بشكل عشوائي على شرفات المنازل مما ادى لاصابة الشاب علي شهاب بوجهه إصابة حرجة وجرح اشقاؤه بسام ومحمد حيث نقلوا جميعهم الى المستشفى.

وتختلف روايات شهود العيان حول الدافع للجريمة واتزان الفتى العقلي، فبينما يفيد اشخاص بانه “عاقل ومتحكم باموره” يصرح آخرون بأنه “غير كامل عقلياً ويعاني من اضطربات نفسية منذ فترة”.

إلى ذلك حضرت وحدة من الادلة الجنائية مسرح الجريمة وبدأت برفع الادلة منه في وقتٍ طوقت قوة من قوى الامن الداخلي المكان، وذلك بعد ان جرى توقيف القاتل علي وشقيقه حسن واحضار والدتهما الى المخفر لسماع افادتها بناءً على مقضتيات التحقيق الذي فتح لفهم ملابسات الحادث.

الحدث نيوز

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