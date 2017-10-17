فياض: القيمة الأساسية للموازنة تكمن في إقرارها

أشار عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب علي فياض في كلمة له خلال جلسة مناقشة ​الموازنة​ في مجلس النواب إلى أننا “استمعنا إلى كلام لا نريد اننا ننجر إليه ولا أن ندخل في سجال معه وهو كلام ينم عن نظرة خاصة أرادت أن تطلق النار في أكثر من اتجاه”، مؤكدا أننا “مع بيئة سياسية تحضن الحكومة ولكن هناك اتجاه يسعى إلى توتير ​البيئة​ الداخلية”.

ورأى فياض أن “​الشعب اللبناني​ لا يثق بهذه الدولة وبالطبقة السياسية النافذة ويجب أن لا نهرب من هذه الحقيقة ويجب ألا نرضخ لوجود تململ من عمل مؤسسا الدولة”، مشيرا إلى أن “الإيجابيات الأخيرة تتمثل بتأليف حكومة جامعة و​قانون انتخاب​ وتحرير الجرود ووقف موجة ​التفجيرات​ الانتحارية وهناك ايجابية تكمن في الحرص من الجميع على التمسك بالاستقرار الداخلي”.

ولفت فياض إلى أن “القيمة الاساسية للموازنة تكمن في اقرارها ولكنها لن تعالج الازمة الاقتصادية التي تعصف في البلاد وندعو للتعاطي معها كمرحلة انتقالية”، آملا ان “يكون إقرار الموازنة والتمكن من نشرها محطة نهائية للعودة إلى الانتظام المالي العام الموازنة”، معتبرا ان “موازنة 2018 يجب ان تشكل خطوة عملية عكس موازنة 2017”.

وشدد فياض على ان “هناك امكان فعلي لضبط الهدر، ويجب صوغ جملة اصلاحات وخطوات لتحسين الوضع”، داعيا “الحكومة للانتقال الى الادارة الرؤيوية الشاملة التي تضع البلاد على سكة المعالجة”.

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