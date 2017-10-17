شابة لبنانية توفيت بين يدي خطيبها.. إليكم القصة الكاملة

توفيت الشابة اللبنانية ثروت الغريب إثر أزمة قلبية بين يدي خطيبها المفجوع الشاب يامن قنطار، وذلك قبل موعد زفافهما. وثروت (30 عاماً) هي ابنة كفرمتى قضاء عاليه.



وانطلاقاً من ذلك، نشر قنطار عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” صورة تجمعه بخطيبته المتوفاة، وعلّق عليها بكلمات مؤثرة، قائلاً: “الله يرحمك يا أغلى إنسانة عقلبي.. حرقتيني.. متّي بين إيديّي”.



وفي منشور آخر اليوم، كتب “الله يرحمك يا أرق وأطيب وأحن إنسانة…. أخدتي حياتي معك…. حرقتيلي قلبي…”.

وأثارت قصة العروسين موجة ردود فعل سلبية حيث عمد رواد مواقع التواصل الى تقديم المواساة.

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