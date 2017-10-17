انتحر بسبب الهوية اللبنانية !

نشرت “الوكالة الوطنية للإعلام” منذ يومين خبراً أن الشاب علاء فرج (21 عاما) وهو من بلدة مشتى حمود، أصيب بطلق ناري من بندقية صيد، وما لبث أن فارق الحياة.

وفيما باشرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية، التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث، نقلت “الجديد” عن أهالي الشاب، إن السبب الأساسي المرجح لأن يكون سبب الإنتحار هي المعاناة التي عاشها علاء بسبب عدم امتلاكه هوية لبنانية، ما حرمه من كثير من الفرص وعرضه لمشاكل خلال حياته.

وقال شقيق المنتحر: “انا لبناني منذ عشرين عاما ولم احصل على الهوية واصبحت اخجل من الناس انني لبناني وابن مشتى حمود لم احمل الهوية”.

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