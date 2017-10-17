بـ4 طعنات أنهى حياة والدته!

تعرضت سيدة في مدينة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية السعودية، للطعن من أحد أبنائها، ما أدى إلى وفاتها بعد فترة وجيزة من الجريمة.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى رفحاء المركزي قد استقبل المواطنة السعودي ونقلت على الفور إلى قسم العناية الفائقة لمحاولة إنقاذها إلا أنها فارقت الحياة.

وتفيد المعلومات الأولية أن السيدة تعرضت لأربع طعنات نافذة في القلب والصدر، كما تشير المعلومات إلى أن ابنها منفذ الجريمة ربما يكون مصاباً بمرض نفسي.

ومن المتوقع أن يصدر عن الجهات الأمنية المختصة في شرطة منطقة الحدود الشمالية بيان رسمي حول الحادث يوضح تفاصيله وملابساته.

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